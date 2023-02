Kósa L. Adolf a TV2 műsorvezetőjeként vált ismertté, ő vezette például az annak idején hatalmas sikerrel futó Szerelem első látásra című műsort. Hirtelen azonban eltűnt a képernyőről, a média helyett az üzleti pályát választotta, ami be is jött neki. Elárulta, hamarosan elhagyja Magyarországot családjával és Amerikába költöznek.

Az egykori műsorvezető egy vegán termékeket forgalmazó cég egyik tulajdonosa, ezt szeretnék Amerikában is folytatni, a kinti piacon.

"Körülbelül másfél év a honosítás, majd újabb 3-6 hónap az állampolgárság. Persze, mivel a család egy része Magyarországon él, rendszeresen látogatunk majd haza és ők is jönnek majd hozzánk" - árulta el a Blikknek Adolf, aki mesés vagyonra tett szert egyéb munkájából is, ám a konkrét összeget nem osztotta meg a nyilvánossággal.

"Legyen elég annyi, hogy a 22 év hálózati munkám alatt, mai árfolyamon elértem egy szabad szemmel messziről is jól látható, kerek számot. Persze nem mindet a mai árfolyamon. Amikor megszületett a kisfiam, abbahagytam a munkát, de úgy is kerestem vele. Nem a pénz motivál igazán, nem arról szól, hogy nekem mennyi legyen, hanem azoknak, akik velem együtt dolgoznak. Eddig öt-hat milliárd forintnyi pénzt kerestek meg együtt, most még ennyit fognak, csak sokkal gyorsabban. Hiszek abban is, hogy jobbá tesszük a világot mindezzel, vastagon beleértve azt is, hogy egészséges, jó termékeket forgalmazunk" - mondta.