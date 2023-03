A randiestek fontosak és nemcsak a kapcsolat első hónapjaiban kellene törekedni arra, hogy minél több közös élményünk legyen. Ahhoz, hogy ne szürküljünk bele a hétköznapokba, ne halványuljon el a szerelmet éltető láng, szükségesek a különleges, akár intim pillanatok is. Az otthon négy fala között, ott ahol a legtöbb időt töltjük, erre nem sok esélyünk van.

Mozduljunk ki! Még nem is feltétlenül kell pénzt áldoznunk a közös programra!

Sétáljunk a Duna-parton!

Akárcsak a természet zöldjének, a folyó hullámzásának is ereje van. A magyar fővárosban ráadásul lenyűgöző látványban lehet részünk, bármelyik oldalán is sétálunk a Dunának. Egyesek szerint a budai oldal éjszakai fényei mámorítóak, de Pest sem marad el tőle, hiszen a Parlament kivilágított épülete is csodálatos. Sétáljunk nappal vagy éjszaka, mindenképp tegyünk egy kitérőt a Margitszigeten, ahol a fák között andalogva, egymás kezét fogva lecsillapodhatnak a gondolataink.

Mozizzunk!

A mozizás egy klasszikus randiprogram, amely minden évszakban kiváló választás, hiszen télen betérhetünk melegedni, nyáron pedig élvezhetjük a klimatizált, hűs termet. A pandémia óta visszatért az élet a magyar mozikba, a nagy hálózatok és a művészmozik is tárt kapukkal várják a filmszerető nézőket és a kikapcsolódni vágyókat. Akciófilmek, szuperhősös mozik, drámai alkotások, mesék és vígjátékok széles palettájáról válogathatunk a randiesthez.

Vacsorázzunk étteremben!

Egy újabb klasszikus, egyesek szerint unalmas lehetőség a közös vacsora, ám nincs ennél romantikusabb opció. Városszerte rengeteg étterem közül választhatunk, és az sem jelent akadályt, ha valamilyen ételintoleranciával küzdünk, ugyanis a kimondottan mentes helyek mellett már a legtöbb hely kínál vegetáriánus, vegán, vagy mentes menüt is. Ha gyertyafényes vacsorára vágyunk, ha elmerülnénk valamelyik közel-keleti kultúrában, vagy szeretnénk állatok között, esetleg Harry Potter világában enni, Budapesten erre is van lehetőség.

Ráérős reggelik, azaz brunchok

Hétvégén senki sem szeret korán kelni, hacsak nem muszáj. Ha nem szeretnénk este kimozdulni, de vágyunk az éttermi élményre, akkor menjünk el bruncholni a párunkkal. A reggeli és az ebéd (azaz a breakfast és a lunch) keveréke tökéletes szombat vagy vasárnap délelőtti, ráérős program. Ne is állítsunk ébresztőt, keljünk fel, amikor a testünk ébred, lassan készülődjünk el, kapcsoljuk ki vagy némítsuk le a telefonunkat és üljünk be valamelyik belvárosi, brunchra specializálódott helyre és élvezzük a laktató "reggelit". Ha van kedvünk, utána akár le is sétálhatjuk a kalóriákat.

Várostörténeti séták

Ma már számtalan cég kínál vezetett, városi sétákat, melyek sokkal komplexebb, jobb élményt nyújtanak, mint azok a városnéző túrák, melyek elsőre az eszünkbe juthatnak. A vezetett séták során felfedezhetjük Budapest rejtett helyeit vagy akár a közismert helyszínek legendáit, megismerkedhetünk a letűnt korok körülöttünk ma is megtalálható emlékeivel. Az ilyen várostörténeti séták olyan interaktív, élő környezetben tett múzeumlátogatások, melyekhez maga a város szolgáltatja a tárlatot.

Szabadulószobák

Ha szeretnénk még jobban összekovácsolódni a párunkkal, akkor válasszuk a szabadulószobákat. Budapesten több olyan hely is működik, ahol változatos tematikájú szabadulószobák közül válogathatunk, a könnyűektől kezdve az egészen nehezen megfejthetőkig. Ahhoz, hogy legyőzzük az ellenséget, megakadályozzunk egy támadást, vagy a gonosz tudóst, esetleg kijussunk a fogságból, össze kell fognunk és együttes erővel kell megfejtenünk a rejtélyeket.

Városligeti ballonozás

A tériszonyban szenvedők számára nem ez lesz az első számú választás, ám páratlan élményt kínál a Városligetben tavaly megnyílt Ballon-kilátó. A régi korokat idéző megjelenésű "hőlégballont" egy csörlő segítségével juttatják a levegőbe, a rá felszerelt kosárból pedig lenyűgöző látvány tárul a szemünk elé. Érdemes nappal és este is megcsodálni Budapestet a magasból.