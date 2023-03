Minderről maga Király Viktor beszélt, aki beismerte, hogy egy ideje már küzdenek azért, hogy megmentsék a házasságukat. Anita elköltözött Viktortól, sőt elvitte közös fiukat is, a szülők azonban mindent megtesznek azért, hogy a gyermek semmit se érezzen a köztük dúló feszültségből, és a médiafelhajtás elkerülése végett a kapcsolatukról se nagyon szeretnének most nyilatkozni.

A Borsnak sikerült elérnie a pár egyik ismerősét, aki a neve elhallgatását kérve nyilatkozott a lapnak.

"Nincsenek könnyű helyzetben, de van még remény. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, harcolnak egymásért. Persze, aki volt már hasonló helyzetben tudja, hogy ilyenkor még dúlnak az indulatok, csatáznak az egók, de a kisfiuk miatt igyekeznek félretenni és megbeszélni ezeket a nézeteltéréseiket."

A gyermekük a legfontosabb most számukra, Anita és Viktor is mindent megtesz, hogy Kolen semmit se érezzen ebből a feszültségből. Közben viszont nekik is fel kell dolgozniuk a történteket... Anita most a barátoktól és a családjától várja a támogatást, míg Viktor inkább a munkába menekül

– mondta a portálnak az ismerős.