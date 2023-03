Balogh Levente a TikTok-oldalán beszélt arról, hogy huszonéves korában egy szörnyű tragédia történt vele, és elvesztette a barátját.

„2023-ban a Bács-Kiskun Megyei Baleset-megelőzési bizottság felkeresésére karitatív tevékenységet végzek, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Teszem ezt azért is, mert majd harminc évvel ezelőtt, huszonéves koromban egy borzasztó tragédia történt velem. Egy közlekedési balesetben jómagam megsérültem, és elvesztettem egy barátomat. A hazafelé vezető úton kikanyarodott elénk egy autó, én pedig elrántottam a kormányt. Enyhe alkohol-befolyásoltság alatt voltam, így enyém a felelősség. Hibámért a megfelelő büntetést kaptam. A fent említetteteket kötelességemnek éreztem így, az idő múlásával megosztani, hogy az én hibámból tanulhassanak mások, és ne kövessenek el hasonlót. A három legfontosabb dolgot mindig tartsd be, amikor volán mögé ülsz: Ne mobilozz! Kösd be magad! Ne fogyassz alkoholt! Vigyázzunk egymásra!"

– írta a videó mellé a Cápák között befektetője.