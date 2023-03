Az FBI: International című sorozat néhány hétig Budapesten forog, ráadásul ha ez nem lenne elég, egy magyar színész is feltűnik benne. Bányai Miklós - aki a TV2 Hazatalálsz című sorozatában is látható, és korábban Julia Robertsszel is dolgozott - a Blikknek mesélt a forgatásról, és arról mekkora élmény egy ilyen nagy produkcióban szerepelni.

"Egy Los Angeles-i castingon választottak ki erre a szerepre, de az európai ügynököm mesélte, hogy nemzetközi szinten kerestek az elképzelésüknek megfelelő színészt, ő maga több európai kollégámat is ajánlotta, szóval nem volt egyértelmű, hogy Erdőst egy magyar alakítja majd"

– árulta el Bányai, aki közel másfél hónapot forgatott.

"Több mint öt hetet dolgoztam a produkcióval, persze nem mindennap, de azt azért megtapasztaltam, mennyivel nagyobb költségvetéssel készül egy ilyen sorozat, mint egy magyar. Tényleg mindent megtesznek azért, hogy a színészek a lehető legjobbjukat mutathassák, én is minden olyan dolgot megkaptam, mint a főszereplők, igaz, engem sosem érdekelt, hogy van-e saját lakókocsim vagy nincs"

A színész arról is beszélt, hogy a szerep miatt meg kellett válnia borostájától, és direkt erősebb akcentussal beszélte az angolt, mint egyébként. Bányainak legfőképpen a Jamie Kellettet alakító Heida Reeddel voltak jelenetei, de mindenki kedvfes és segítőkész volt vele a forgatás alatt.