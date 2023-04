Ha nincs lehetőségünk minden hónapban több ezret kiadni fodrászra vagy kozmetikusra, mi magunk is megoldhatjuk ezeket, de akár előre tervezéssel is sokat spórolhatunk a költségeken.

Csomagban jobban megéri

Időzítsük egy időpontra a hajfestést a vágással és más kezeléssel, mert így kevesebbet fizetünk, mintha külön-külön vennénk igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Készítsük elő otthon

Ha festés előtt tiszta, száraz hajjal érkezünk, akkor előzetes mosásra nincs szükség, és ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk. Az optimális, ha két-három nappal a fodrász előtt mossuk meg a hajunkat - írja a Fanny magazin.

Támogassuk a fejlődést

A tapasztalt és népszerű fodrászok munkája mindig többe kerül, hiszen meg kell fizetnünk a szakértelmüket. Ha spórolni szeretnénk, kérjünk időpontot a nála tanuló fodrászhoz. Így is kiváló szolgáltatást kaphatunk, hiszen a tanulók munkájáért is a fodrász felel.

Otthon is szalonképes

Ha meguntuk a jelenlegi árnyalatunkat, vagy szeretnénk néhány ősz hajszálat elfedni, magunk is megoldhatjuk a hajfestést. Nézzünk körbe a fodrászkellékesben, drogériákban, az internetes oldalakon: könnyen kifoghatunk 10-20%-os akciót is. A legtöbb bolti festékhez csomagolnak színelőhívó folyadékot, műanyag kesztyűt és egyszer használatos balzsamot. A professzionális daraboknál ezeket általában külön kell megvásárolnunk.

Tegyük át máskorra!

Nem ritka, hogy a menstruációs napokon a megszokott színtől teljesen eltérő árnyalatot kapunk, de előfordulhat az is, hogy az ősz hajat kevésbé fogja meg a festék. Ezért inkább halasszuk el máskorra a hajfestést, vagy kérjünk másik időpontot, ha éppen erre az időszakra esik a következő fodrászat.

Egy kis gyakorlással

Éles, hajvágásra való ollóval egy egyszerűbb férfi- vagy akár női frizurát is elkészíthetünk. A hajvágógép szintén nagyon praktikus, ráadásul a legtöbb gépnek még az ára is megtérül akár már az első néhány vágás után. Vásárlás előtt ellenőrizzük, hány hosszúsági fokozat állítható be rajta.

Formázáshoz ideális

Ha sem időnk, sem pénzünk nincs a szemöldökszedésre, a púderecsetünket húzzuk végig a száliránnyal ellentétes irányban. A szemcséktől a szőrszálak jobban elállnak majd, így könnyebb őket kihúzni.

Az ápolt köröm titka

Megfelelő manikűrkészlettel, körömlakkokkal megspórolhatjuk a körmös árát. Egy kis gyakorlással a gél lakkozást is elsajátíthatjuk. Ehhez szükségünk lesz UV-lámpára és a különböző lakkokra. Ha elsőre nem merünk a saját körmünkön kísérletezni, használjunk modellnek egy műkörmöt.

Meghálálják a kényeztetést

Mosogatás alatt kenjük be a kezünket és a körmeinket olívaolajjal, húzzunk rá egy gumikesztyűt, így a dunsztban az olaj nagyon jól beszívódik. Az eredmény: nemcsak a tiszta edények, hanem puha kezek és erős körmök.