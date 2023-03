Spice Girls

Ki ne emlékezne az 1990-es évek egyik legmenőbb lánybandájára, a Spice Girlsre? A csajok a Wannabe című slágerrel robbantak be a köztudatba, és bár sok év eltelt már 1996 óta, a mai napig minden retro buli kötelező eleme ez a dal, és persze jó pár másik is.

Nem csoda, hiszen ez az öt lány egy pillanat alatt óriási sikerre tett szert, fülbemászó dalaikkal (na meg menő klipjeikkel és koreográfiáikkal) pedig rögtön belopták magukat az emberek szívébe. A Spice Girls mindössze 2 nagylemezt jelentetett meg az eredeti felállásban, mégis maradandót alkottak.

Az öt lány találkozása egyébként nem a véletlen műve, egy castingon válogatták össze őket. Sikerük egyik titka, hogy mind az ötüknek tökéletesen kidolgozott karaktere volt, és az emberek valamelyikükkel szinte biztosan tudtak azonosulni.

A tagok:

Geri (Ginger Spice) volt a magabiztos vörös démon, aki imádta a merész színkombinációkat, Mel C (Sporty Spice) a lazaság mintapéldánya, aki állandóan melegítőben járt, és szaltózni is tudott, Emma (Baby Spice) az ártatlan, gyermeklelkű angyalka, aki imádta a rózsaszínt, Victoria (Posh Spice) az elegancia megtestesítője, és végül, de nem utolsósorban a vadóc Mel B (Scary Spice), aki imádta az állatmintás ruhákat, és még nyelvpiercingje is volt.

A Spice Girls tehát kétségkívül az 1990-es évek tini pop úttörői lettek, majd zenei karrierjüket háttérbe szorítva a magánéletükkel foglalkoztak, férjhez mentek, gyerekeket vállaltak...2007 nyarán aztán bejelentették a visszatérésüket, és a The Return of a Spice Girls nevű turnéra mindössze 38 másodperc alatt keltek el a jegyek.

A 2012-es nyári olimpián újra összeálltak a lányok, majd 2016-ban a "Wannabe" 20. évfordulója alkalmából is dalra fakadtak, de akkor már Victoria Beckham és Melanie Chisholm nélkül. A Spice Girls világszerte több mint 85 millió lemezt adott el, és örökre beírták magukat a történelembe, mint minden idők egyik legsikeresebb lányegyüttese.

Backstreet Boys

A Backstreet Boys atombombaként robbant a '90-es években, de a mai napig óriási népszerűségnek örvendenek. A srácok 1996-ban adták ki az első lemezüket, és egy pillanat alatt óriási rajongótáborra tettek szert.

Szinte leírni is ijesztő, de 135 MILLIÓ lemezt adtak el világszerte, amivel a világ egyik legtöbb eladását produkálták.

Nagy valószínűséggel a 135 millió eladott lemez nagy részét nők vásárolták meg, akik a fiúk hangja mellett külsejüket is imádták (bár erről hivatalos adat nincs.) A bugyiszaggató fiúzenekart 1993-ban Lou Pearlman menedzser alapította. A banda tagjai Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean és Kevin Richardson: az utóbbi 2006-ban elhagyta az együttest, de 2012-ben ismét csatlakozott.

A srácok olyan slágereket jegyeznek, mint az 'I want it that way' vagy az 'Everybody'', de valószínűleg mindenki ismeri az 'As long as you love me' című szerelmes dalt is.

Kevesen tudják, de a legjobb külföldi együttesnek járó díjjal is büszkélkedő banda egy orlandói bolhapiac után kapta a nevét.

A BSB csapatához Ryan Gosling is majdnem csatlakozott, hála AJ-nek, aki egy kosármeccs alkalmával kérdezte meg a színészt, nincs-e kedve beállni közéjük.

A világ egyik (ha nem a) legsikeresebb fiúbandájának 13 TOP40-es dala szerepelt a Billboard Hot 100-as listáján, ami valljuk be, szép teljesítmény! Nem csoda, hogy a mai napig teltházas koncerteket adnak, és emberek milliói váltanak jegyet a turnékra.

Take that

A Take That öttagú együttesére a legtöbben Robbie Williams miatt emlékeznek. Rajta kívül a banda tagjai között volt Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange és Mark Owen. A népszerű fiúcsapatot Martin Smith menedzser hozta össze még 1990-ben, majd hat évvel később, három sikeres nagylemez után Robbie elhagyta a zenekart és szólókarrierbe kezdett.

1996 februárjában, Robbie 22. születésnapján egy sajtótájékoztatón a csapat többi tagja bejelentette az együttes feloszlását, és bár mindannyian megpróbálkoztak a szólókarrierrel, senkinek nem sikerült olyan magasra törni, mint Robbienak.

A banda 2006-ban bejelentette az újjáalakulását, immár Williams nélkül, ám a nagyágyú nélkül is sikeresnek bizonyultak, 2008-ban pedig The Circus címmel kiadtak két új lemezt is. Két évvel később sokak meglepetésére Robbie Williams is visszatért a zenekarba, és Progress című albumuk a brit lemezeladás második leggyorsabban fogyó korongja lett, 2011-es turnéjukra pedig rekordgyorsasággal fogytak el a jegyek.

A '90-es évek egyik legnépszerűbb fiúcsapatának olyan slágereket köszönhetünk, mint a Back for Good, a Never Forget, a Sure vagy az Everything Changes.

A banda tavaly nyáron sokak örömére bejelentette, hogy gőzerővel készülnek a visszatérésre. Gary Barlow elmondása szerint már készül az új album, ráadásul Mark Owennel és Howard Donalddal világkörüli turnét terveznek. Kíváncsian várjuk a Take That körüli fejleményeket!