Alekosz habzsolja az élvezeteket: állítása szerint 4-5 szeretőt is tart egyszerre.

Titokzatos kedvese otthonában bulizott a ValóVilág egykori győztese, ám túl hangosan hallgatta a néhai énekes, Zámbó Jimmy dalait, ezért valaki a szomszédok közül kihívta rájuk a rendőröket. Kiderült, hogy a hölgy csak egy azok közül a nők közül, akivel Alekosz intim kapcsolatot is fenn tart.

"Mi barátok vagyunk, amit időről időre átlépünk, én ezt egészségesnek tartom, ezt ő is tudja. Közöttünk ez egy nyílt, felvállalt, hol szeretősdi, hol baráti viszony. Működik, nagyon jól működik, a többi szeretőmről is, ha úgy adódik, ő tud, olyankor ő háttérbe vonul" - árulta el Alekosz a Fókusznak, majd azt is elmondta, hány hölgyet tart egyszerre.

"Nagyjából négyet-ötöt különböztetünk meg, van közöttük 55 éves grófné, van közöttük iskolatitkár, magyartanár is van közöttük, csupa-csupa illusztris hölgykoszorúban vagyok" - mondta.