Britney Spears

Britney Spears mondhatni tinilány volt, amikor tehetségének köszönhetően berobbant a köztudatba. A csillogó eredmények utáni években azonban teljesen összeomlott. Mint kiderült, 2007-ben több öngyilkossági kísérlete is volt, mert nem tudott megbirkózni a családi problémáival, a terhességek alatti pluszkilókkal és a kábítószer-függőséggel sem. Talán mindannyian emlékszünk arra, amikor a nyilvánosság előtt leborotválta a haját, ami egyértelmű segélykiáltás volt az énekesnő részéről. Járt drogrehabilitációs kezelésekre, és több pszichiátrián is megfordult, ahol egyértelműen megállapították, hogy mániás depresszióban szenved. A betegség annyira elhatalmasodott rajta, hogy 2007 őszén még gyermekei felügyeleti jogát is elvették tőle, később tiltott szer használata miatt a láthatási jogát is felfüggesztették, 2008-ban pedig két gyámot is kirendeltek mellé.

Catherine Zeta-Jones, akit a sport húzott ki a gödörből

Catherine Zeta-Jones kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy bizony volt idő, amikor ő is mániás depresszióval küzdött. Elmondása szerint neki is pszichiátriai ellátásra volt szüksége, de szerencsére megtalálta a módját a gyógyulásnak, ugyanis a kezelések mellett aktív sportolásba kezdett, ez pedig támogatta a felépülését.

Számos kutatás kimutatta, hogy a mentális problémákra jótékonyan hat a rendszeres testmozgás, ugyanis a sportolás közben olyan hormonok szabadulnak fel, amelyek oldják a szorongást és csökkentik a rosszkedvet.

Lindsay Lohan teljesen szétcsúszott

Szinte mindenki emlékszik a tündéri Lindsay-re, akik gyermekszínészként robbant be a hírességek világába. Ám az állandó rivaldafénynek meg is lett az ára, felnőttkorára ugyanis teljesen kicsúszott a lába alól a talaj: egyik alkoholos, kábítószeres botrányból a másikba esett, majd letartóztatták egy verekedés miatt is. Nem beszélve arról, amikor bugyi nélkül kapták lencsevégre, vagy éppen egy végtelenül kellemetlen szerelésben jelent meg egy elegáns eseményen.

Volt már hullamosó közmunkás, és a börtönt is megnézhette közelebbről. Agresszivitását különböző tiltott gyógyszerek szedésével és masszív alkoholizmusával magyarázzák. A lány állítja, hogy problémái nagy részét depressziójának és szüleinek köszönheti: apja sokáig verte, anyja pedig lelkileg terrorizálta.

+1. Robbie Williams a nyilvánosság előtt tárta fel a lelki problémáit

A híres énekes élete sosem volt egy gyerekeknek való történet, hiszen rengeteg droggal és alkohollal kapcsolatos részlet tarkítja, Robbie azonban nemcsak ezekről vallott nyílt színen, hanem a pánikbetegségéről és a depressziójáról is. Elmondása szerint már nagyon sok évvel ezelőtt is hangulatjavítókon élt, azok nélkül ugyanis borzalmasan érezte magát. Ahogy nyilatkozott, a szupersztárok élete többségében ilyen, vagyis hiába nincs – látszólag – semmi oka arra, hogy depressziós legyen, mégis annak érzi magát.

Mi lehet a depresszió fő oka?

Úgy tűnik, a depresszió a celebek népbetegsége, ami végül is nem meglepő, hiszen mindig és minden körülmények között makulátlannak tűnni egyáltalán nem könnyű feladat. A depresszió kialakulásában szerepe lehet többek között a túlzott megfelelési kényszernek, a tökéletességre való törekvésnek. Ez pedig nemcsak a hírességekre igaz, hanem még nagyon sok mindenkire, kortól és nemtől, anyagi helyzettől függetlenül.

