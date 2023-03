Jenna Ortega is jelen volt a hatodik Sikoly-film premierjén. A Wednesday című sorozattal berobbant színésznő egy igazán különleges ruhában jelent meg a vörös szőnyeges bemutatón, amelynek hófehér gallérján egy kék folt éktelenkedett, ezzel pedig egy pillanat alatt felhívta magára a figyelmet.

Ortega a premierről készült fotókat Instagramján is közzétette, és odabiggyesztette a #sharpiestainwhogivesashit hashtaget is, ezzel elárulva, hogy egy tollból kifolyt tinta festette kékre a ruháját dedikálás közben. A színésznő a lapozgatós poszt mellett elnézést kért a divattervező Olivier Rousteingtől is.