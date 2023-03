"2016... most jött el az a bizonyos 7. év. Pontosan ma. Dóri azt mondta, bármit írhatok, amit gondolok. De hát mégsem rakhattam ki üresen a képet. :) Én most nem gondolok, inkább érzek. Hálát, hogy szeret, támogat és mindig elvisel. És még sok minden mást, amihez kevés egy poszt. Nagyon sűrű hét év volt ez. Sok fent és lent. Esküvő, Andris, saját otthon, utazások, rengeteg munka - a karrierünkön és magunkon... utóbbi nélkül már nem biztos, hogy ez a fotó itt lenne. Ettől ezerszer szebbet is tudok írni, de mivel évfordulós ajándékként két hét haveros Ázsiához kaptam engedélyt, én már úton vagyok gondolatban a világ másik felére. De szívben mindig vele, velük" - írta a műsorvezető a közös fotó mellé.