Ha szeretnénk a környezettel is jót tenni, és mellé még spórolni is, akkor érdemes a lehető legkevesebb ételt kidobni. Mutatunk is erre egy jó ötletet.

A konyha kifejezetten egy olyan színtér, ahol radikálisan csökkenthetjük a szeméttermelésünket. Gondoljunk csak a fonnyadásnak indult almára, a megkeményedett zsömlékre vagy a hűtőnkben árválkodó málnára, aminek csak a felét használtuk el a süteményhez. Meglepő, de nem minden kuka, ami annak látszik! - írja a Bors.

Túlérett banánok

Vannak, akik kizárólag zölden vagy éppen csak éretten hajlandóak megenni, pedig még a barnulásnak indult banánnak is adhatunk új életet. A foltos, kásás ízű gyümölcsöt talán már nem esik jól elfogyasztani, de kiváló alapanyaga lehet a mogyorós banánkenyérnek, a gyorsan elkészíthető muffinnak, az ízletes amerikai palacsintának, a húsvéti kuglófnak vagy épp a reggeli zabkásánknak.

Szemétbe szánt citromok

A limonádén kívül a citromot jóval több dologra is felhasználhatjuk, mint azt elsőre gondolnánk. Az ínycsiklandozó, könnyű citromos pite mellett otthonunk felületeinek tisztítására és fertőtlenítésre is kiváló. Még a legpiszkosabb részeket is képes letakarítani; vagy a kifacsart citromot egyszerűen dobjuk be a mosogatógépbe; az edények csillogóak és illatosak lesznek.

Ízes bogyós gyümölcsök

Gyakran nehéz ellenállni a boltok polcain sorakozó epernek, málnának és áfonyának. Meglehet, egy részét felhasználjuk süteményekbe, de az is előfordul, hogy megfeledkezünk róluk. Miután ezek a gyümölcsök nagyon hamar romlásnak indulnak, nem árt, ha mihamarabb elfogyasztjuk őket. Keverhetünk belőlük édes málnahabot vagy megízesíthetjük velük a joghurtjainkat. Az eperből és a szederből akár sűrű mártást is készíthetünk, amit később ráönthetünk a palacsintára, fagylaltra, de ehetjük húsokhoz, grillezett sajtokhoz is.

