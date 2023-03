KOS:

Párkapcsolatban élő: Eljött a te időd: vasárnap a Merkúr, hétfőn a Nap lép a Kosba, kedden újhold lesz a Kosban. Ettől totál felpörögsz. De lehet, hogy a párod nem képes veled pörögni. Ne neheztelj rá emiatt! Inkább tekints magadra úgy, mint egy nagyszerű energiaforrásra, amiből ő is meríthet erőt, lelkesedést! Ezáltal lesz a hetetek igazán ragyogó és mosolygós.

Szingli: A bolygók neked kedveznek: vasárnap a Merkúr, hétfőn a Nap lép a Kosba, kedden újhold lesz a Kosban. Nem lehet bírni veled. Sőt, kevesen képesek követni a tempódat. Te ezen csak nevetsz. Törvényszerű, hogy most többen lemorzsolódnak és/vagy megsértődődnek. Velük nincs dolgod. Hiszen nem csak most, de a közeli és a távoli jövőben is visszahúznának...

BIKA:

Párkapcsolatban élő: „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget." Vagyis itt a tavasz. Neked mégse lesz igazi tavaszi hangulatod még. Ráadásul Plútó csütörtökön jegyet vált, ami a munkahelyeden drasztikus változásokat szimbolizál, ami aggaszthat. A kedvesed megnyugtató szavaira nagy szükséged van. Oszd meg vele a gondolataidat! Így konkrétabban tud segíteni neked.

Szingli: Attól, hogy a naptárban már a március utolsó napjait írod, még nem költözik be a szívedbe a tavasz. Ráadásul Plútó csütörtökön jegyet vált, ami a munkahelyeden drasztikus változásokat szimbolizál, ami aggaszthat. Ez minden kapacitásodat elveszi. Nem tudod, hogy mi jön. Igyekszel optimista maradni, de ez óriási kihívás. Emellett nem sok kedved marad az ismerkedésre...

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Visszavonhatatlanul „támad" a tavasz. Ez rád inspirálóan hat. Tele vagy tervekkel és lelkesedéssel. Már a nyarat tervezed. Kérdés, hogy a szerelmed képes-e ennyire előreszaladni az időben. Jól tennéd, ha nem várnád el ezt tőle. Csütörtökön Plútó jegyet vált, ami stílusváltozást hozhat neked. Remélhetőleg nem tagadsz meg mindent, amiben eddig hittél...

Szingli: A heti bolygómozgások lelkesítően hatnak rád. Ettől még kevésbé érted azokat az embereket, akik folyton panaszkodnak és/vagy ülnek a problémáikon. Ne kritizálj senkit! Inkább keresd a hozzád hasonlóan lelkes embereket! Közben élvezd a szabadságot! Most nem kell senkihez alkalmazkodnod, nem kell senkit megkérdezned, hogy neki jó-e...

RÁK:

Párkapcsolatban élő: A karriered építésének és a fejlődésnek jött el az ideje. Mindaz, amivel elégedetlen vagy, amin változtatni akarsz, most átbillenhet a holtponton. A párod támogat ebben. Vele együtt bármire képes vagy. Beszélgessetek sokat! Lehet, hogy az ő szempontjai megkönnyítik a döntéseidet, választásaidat, és bátorítanak is. Ez hálával tölti el a szívedet.

Szingli: Nem szokták rádfogni, hogy karrierista vagy. Most mégis érhet ilyen kritika. Jogosan: a bolygók jegyváltásai ezen a héten nagyszerű lehetőségeket hoznak neked. Kár lenne kihagyni. Persze nem kell mindet elfogadnod. De legalább fontold meg őket! Emellett a párkeresés kicsit háttérbe szorulhat. Egy új ismeretség nem érti, nem értheti, miben vagy benne...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: A Kosba lépő bolygók és a keddi újhold arra inspirál, hogy újíts. Ne fogd vissza magadat, de egyeztess a kedveseddel! Jó lenne elérned, hogy egyetértsetek. Minden változás kellemesebb, ha mindketten akarjátok. Erre jók az esélyeitek, ha kimondjátok, hogy mit szeretnétek. Ezzel az egész hetetek izgalmas, mozgalmas és eredményes lehet...

Szingli: Amíg egyedül vagy, nincs szükséged senkinek az egyetértésére. Mégis jó lenne, ha valaki támogatna és/vagy biztatna. Ezen a héten megkaphatod azt, amire vágysz. De vigyázz! Ne hidd azt, hogy hálából tartozol neki bármivel. Jöhet valaki, aki azt akarja elérni, hogy adósának érezd magad. Ügyesen csinálja: nem lesz könnyű észrevenned, hogy mire megy az egész.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Ezen a héten 7 nap alatt 3 bolygó fog jegyet váltani. Közvetlenül egyik sem érint téged. Mégis frusztrálhat a sok változás körületted. Közben irigység is eltölthet, mert másoknak megy a szekere, miközben te egy helyben állsz. Áruld el a párodnak az aggodalmaidat! Ő meg fog érteni, és kirángat ebből a hiábavaló önsajnálatból...

Szingli: Őrület, mi zajlik az égen: 7 nap alatt 3 bolygó fog jegyet váltani: Merkúr, Nap, Plútó. Ezek frusztrálhatnak téged, mert azt látod, hogy a többiek képesek változni, változtatni, miközben te egy helyben állsz. Önsajnálat helyett fogj egy papírt, és az egyik oszlopba írd le, hogy min kellene változtatnod! A másik oszlopba írd oda, hogy mit kellene tenned!

