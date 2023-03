Ahhoz, hogy a konyhádban is zöldelljenek a kedvenc szobanövényeid, nincs szükség csodára, elég csupán néhány aranyszabályt betartanod. Mutatjuk, melyek ezek!

A növények amellett, hogy barátságosabbá és otthonosabbá varázsolják a lakást, oxigént is termelnek, így kétség sem fér hozzá, hogy érdemes minél több növényt elhelyezni az otthonunk különböző részein. Ez alól a konyha sem kell, hogy kivétel legyen: mutatjuk, mire figyelj, hogy a növények javítsák, ne pedig rombolják az összképet.

1. Ne öntözd túl, és ne is hagyd kiszáradni a növényeket!

Nem könnyű eltalálni, pontosan mennyi vízre van szüksége egy növénynek ahhoz, hogy jól érezze magát. Nem szabad túlöntözni, de az sem jó, ha elfelejtjük meglocsolni a virágokat, ezért azt tanácsoljuk, hogy ha biztosra akarsz menni, kérj segítséget az internettől, keress rá az adott növényre, és nézd meg, mennyit kell öntözni ahhoz, hogy hosszú ideig éljen.

Emellett persze bevethetsz néhány trükköt: ha rendszeresen elfelejted megöntözni a virágokat, tedd őket szem elé, például az ablakpárkányra vagy a pultra, ha pedig hajlamos vagy túlöntözni, tedd magasabb helyre, például a szekrény tetejére, így garantáltan nem fogod naponta locsolgatni.

Vannak persze olyan fajták, amik valódi túlélők, és legalább annyira jól viselik a túlöntözést, mint a szomjazást. Ha biztosra akarsz menni, válaszd a vitorlavirágot, az anyósnyelvet vagy az agglegénypálmát -írja a Mindmegette.

2. Vedd figyelembe a fényviszonyokat!

Az öntözéshez hasonlóan a fényviszonyok is elképesztően fontosak egy növény esetében, hiszen vannak fajták, amelyek imádják a napfényt, de akadnak olyanok, amelyek árnyékban érzik jól magukat. Ha északi vagy keleti fekvésű a konyhád, és kevés fény jön be az ablakon, olyan növényeket válassz, amelyek nem szeretik az erős napfényt, ilyen például az afrikai ibolya, vagy a szobai futóka, ha viszont hét ágra süt a nap a konyhádban is, bátran válaszd a pozsgafát vagy az aloe verát, ami amellett, hogy jól mutat, valóságos csodaszer.

3. Ha biztosra akarsz menni, válassz halhatatlan növényeket!

Vannak növények, amik akkor is hálásak, ha alig foglalkozol velük, ilyen például a borostyán, vagy a filodendron, amelyek tekintve, hogy futónövények, remekül mutatnak a konyhapolcon, vagy a szekrény tetején.

Az agglegénypálma - amit sokan csak zami néven emlegetnek - legnagyobb előnye, hogy önöntözős kaspóban is tartható, ebben az esetben gyönyörű virágokkal hálálja meg a rendszeres locsolást és az állandó mennyiségű vizet. Nagyon alkalmazkodó virág, hiszen a meleg, kissé párás és a hűvös helyiségekben is tartható, egyedül arra kell figyelni, hogy ne legyen huzatos helyen.

A korábban emlegetett korallvirág is jó választás lehet, pláne, ha színeket varázsolnál a konyhádba. Ha minden virágzás után lemetsszük róla ez elhervadt virágokat és az elszáradt leveleket, akkor rövid időn belül újra színpompába borul, és megörvendeztet a szépségével. Ha lehet, sötétebb helyet válasszunk neki, ugyanis nincs túlzott napfényigénye. A korallvirág akkor érzi magát a legjobban, ha 18-21 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben lehet, de még 10 fokban is képes virágot hozni. Mivel kicsi a vízigénye, semmiképpen se öntözzük túl, hiszen kimondottan szereti, ha egy kicsit megszikkad alatta a föld.