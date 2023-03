Pixie Curtis Jacenko hajcsatokat és játékokat árult az interneten, PR-os édesanyja segítségével hetente 110 ezer fontot, (kb. 48 millió forint) keresett a hajgumikból -írja a Bors. A kislánynak már most 193 ezer fontos autóparkja van, így nem csoda, hogy 11. születésnapjára sem sajnálta a pénzt. Pixie 22 ezer fontot, vagyis közel 10 millió forintot szórt el a születésnapjára, csak hogy szórakozhasson a barátaival.

A kislány 11. születésnapján DJ, profi fotós, fodrász és egy tüzet okádó művész is jelen volt, de volt pizza bár, fotófülke és tűzijáték is. Pixie most már vállalkozása építése helyett az iskolára szeretne koncentrálni, így milliókat érő üzletét a családja viszi tovább.