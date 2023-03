Ha valaki követi a mindennapjaidat, nagyon gyakran láthat téged karnyújtásnyi távolságra a víztől. Ez véletlen lenne?

Sokan mondják, hogy ez az igazi közegem, akár folyékony, akár fagyott állapotában. Ha például szörfözni megyek, akkor is meglovagolom a hullámokat, ha egy kicsit vadabbnak tűnnek. Imádom a víz erejét, az ellenállását, a tisztaságát. Van benne valami megmagyarázhatatlan, amiért egyszerűen vonzódom hozzá.

És hogy állsz a vízzel, mint szomjoltóval?

A kapcsolat hasonlóan erős. Kis túlzással ki merem jelenteni, hogy csak vizet iszom. Abból is napi 3 litert minimum. Minden reggel egy nagy pohár vízzel indítom a napot, ahogy lefekvés előtt is ezzel zárom. De ha lemegyek a konditerembe edzeni, akkor is legalább 1 liter víz elfogy közben, hogy bőven visszatöltsem azt, amit az izzadás miatt elveszítek. Ráadásul szeretek kávézni, márpedig a kávéról köztudott, hogy vízhajtó. Így, ha engedek is a kísértésnek, dupla annyi vízzel „kísérem le”.

Mindig ilyen tudatos voltál?

Sajnos nem. Amikor versenyszerűen atletizáltam, nagyon sok hiányosságom volt. Az edzésmunkában és a hozzáállásomban nem volt kivetnivaló, de abban az időben a kiegészítő ismereteket – beleértve a táplálkozási tanácsadást – nem kaptuk meg. A Testnevelési Egyetemen aztán, ahol az edzői diplomámat szereztem, szerencsére bepótoltam ezt.

Az Aqua Challenge kihívás is éppen ezt az üzenetet szeretné minél több emberhez eljuttatni. Ebben pedig te is aktív szerepet vállaltál. Vloggerként és influenszerként miért érezted azt, hogy a vízfogyasztás népszerűsítése egy olyan kampány, amit szívesen támogatsz?

Egy pillanatig sem volt kérdés számomra, hogy igent mondok a felkérésre és a kihívásra. Három dolog van az életben, ami számomra mindennél fontosabb: a család, a sport és az egészség. Ez utóbbi pedig nincs tiszta víz nélkül. Fontos téma ez, ami sokak életére lehet pozitív hatással.

Ez a három dolog pedig nyilván szorosan össze is függ egymással. Hiszen bár nagyon komoly követőtáborod van, elsődlegesen otthon, a két gyermekednek kell példát mutatnod. Rájuk ragad a jó minta?

Olyannyira, hogy a kisfiam, Olivér csak vizet iszik. Teszi mindezt úgy, hogy nem erőltetjük rá, nem tiltjuk el mástól. Sőt, volt már olyan, hogy mással kínáltam meg, ő pedig kijavított: „De hát Apa, én vizet kérek”. Biztosan nem lesz ez mindig így, hiszen ahogy cseperedik, a színes és ízes üdítők őt is el fogják csábítani. De abban azért merünk bízni a feleségemmel, hogy amit otthon lát, az egy nagyon jó alap lesz számára az egészségtudatos élethez.

Mit lát pontosan?

Például azt, hogy csak csapvizet iszunk. Ha például vendégek jönnek hozzánk, el kell ugranunk a boltba, hogy legyen a hűtőben egy-két doboz gyümölcslé, amivel meg tudjuk kínálni őket. Tényleg nagyon ritkán fogyasztok másféle folyadékot, úgyhogy a kihívás igazából nekem arról szól majd, hogy ezt a néhány alkalmat elkerüljem.

Hatással lenni az emberekre – főleg az online világban – óriási felelősség. Kiket szeretnél elérni a kihívás üzenetével a próbatétel kapcsán?

Leginkább mindenkit, aki a munkámat követve bízik a hitelességemben. A fiatalabb korosztályokat azért, mert őket már ezerféle színű üdítővel el tudják varázsolni, az idősebbeket pedig azért, mert anno bennük még nem tudatosították a megfelelő és rendszeres hidratálás fontosságát.

Kicsit olyan az ember érzése, mintha az Aqua Challenge kihívást neked találták volna ki. Ilyen tudatossággal, ilyen szabályokkal neked nem is lesz nehéz teljesítened a feltételeket, azaz hogy meghatározott időn keresztül csak vízzel oltsd a szomjadat. De mivel bíztatnád azokat, akiktől ez nagyobb önfegyelmet, komolyabb életmódváltást igényel majd?

A sportban és az életben is arra kell összpontosítanod, amit akarsz. Akarni kell vizet inni, és akkor sikerülni fog. Ilyen egyszerű ez.