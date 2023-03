Extrém "tisztítókúrát" végez az amerikai modell, akit sokan csak Rob Kardashian exeként ismernek. Blac Chyna ugyanis visszacsináltatja majdnem minden plasztikai beavatkozását, emellett leszedeti a tetoválásait és ezzel eltakarítja múltja egy részét is.

Ahogy arról korábban a Life.hu is beszámolt, Blac Chyna, vagy születési nevén Angela White úgy döntött, feloldatja az arcfeltöltéseit és újra kés alá feküdt, azonban most nem a nagyobbítás, hanem ellenkezőleg, a csökkentés a célja. Mellkisebbítő és popsicsökkentő műtétnek vetette alá magát, a beavatkozások sorának azonban még nincs vége.

A 24.hu vette észre, a modell az Instagramon tette közzé, hogy most a tetoválásai egy részétől is megszabadul. Chyna leszedeti magáról azokat rajzokat, melyek az exeivel közösek, illetve lézerrel eltávolíttatja a Baphometet, az okkultizmus kecskefejű, démoni istenségét ábrázoló grafikát is. Mint mondja, ma már nem ugyanazt jelentik számára ezek a tetkók, mint egykoron, és minden negatív energiától meg szeretne szabadulni.

A híresség nemrég deaktiválta OnlyFans-fiókját is, mindezt két kisgyermeke érdekében.