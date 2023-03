Blac Chyna, vagyis Angela White az elmúlt éveket a reflektorfényben töltötte, híres partnerek oldalán egymás után látogatta az exkluzív rendezvényeket, szerepelt több tévéműsorban és fontos volt számára a megjelenés. A most 34 éves modell több műtéten is átesett, átalakíttatta az arcát és a fenekét is, ám most szeretne mindent visszaváltoztatni.

Az elmúlt hónapokban sikeresen elvégeztek rajta egy fenék-, illetve egy mellkisebbítő műtétet, nemrég pedig elkezdték feloldani az arcfeltöltéseit. Chyna azonban nem csak a külsőségeken változtat. A kétgyermekes édesanya, aki sztriptíztáncosból lett realitysztár, azt is bejelentette, hogy hamarosan megszünteti az OnlyFans-oldalát kisfia és kislánya érdekében – írja a Page Six.