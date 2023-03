2021 szeptemberében derült ki, hogy Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakítottak egymással 11 év után. Aztán 2022 októberében röppent fel először a hír, miszerint az énekesek újra összejöttek: egy buliban látták őket együtt. "Reni a párjaként mutatta be Andrást a többieknek, és akik rákérdezek, azoknak be is vallotta, hogy ismét együtt vannak" - állította akkor egy ismerős, bár a közösségi oldalakon nem volt nyoma a szerelmüknek. Most ismét együtt látták őket, Reni születésnapján ott volt András is. A buliól megosztott egyik videóban látható is az énekes Reni mögött - írja a Bors.