Az emberi szervezetet alaposan meg tudja zavarni ez az egy órás változás. Az átállítás során hajnali kettőről három órára tekertük előre az órák mutatóit, és sokan még ma, napokkal később is érzik, sőt nyögik ennek az utóhatásait. A celebvilág tagjai között is vannak olyanok, akik nem rajonganak az óraátállításért. Debreczeni Zita is közéjük tartozik, ráadásul neki most különösen nehéz, ugyanis nemrég született meg második gyermeke.

A Bors vette észre, hogy Zita Az anyai szeretet végtelen című könyv egyik kifotózott oldalát tette közzé saját Instagram-oldalán a mindössze 24 óráig elérhető történetében.

A lap idézi, hogy a kötet pont az említett problémát taglalja az édesanyák szemszögéből. Az adott fejezetben szókimondóan elmondja az író, hogy nem tesz jót sem az anya, sem pedig gyermeke szervezetének, ha elcsúszik minden, hiszen a gyerekek nem tudják szabályozni az evést, a játékot, vagy éppen a lefekvést, így az egész eddigi megszokott rutin megborul.

Az ominózus fejezet az Aki az óraátállítást kitalálta, fényesre kinyalhatja a s*ggemet címet viseli, melyet Zita a Bors szerint röviden úgy kommentált, hogy: