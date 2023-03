A 32 éves, Ginny Weasley szerepét megformáló színésznő 2022. március 19-én kötötte össze életét férjével, Andrew Lococóval a kaliforniai San Juan Capistrano-i Ökológiai Központban, bensőséges ceremónia keretei között.

Az egy évvel ezelőtti esküvői fotók most a Brides magazinban jelentek meg, melyek közül néhányat az Instagramon is megosztottak, ezzel a színésznő rajongóit is meglepve.

„Fontos volt, hogy tükrözzük a környezet iránti szeretetünket, és az egyszer használatos csomagolás helyett fenntartható anyagokat használjunk, a kreativitásunkra támaszkodva magunk készítsünk el a dolgokat, és mindent a lehető leghelyesebben és szezonnak megfelelően szerezzünk be"- nyilatkozta a lapnak az esküvőről Bonnie.