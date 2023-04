Ha egy nem túl hosszú és kevéssé megerőltető kirándulásra vágysz, ahová a család legkisebb és idősebb tagjait is magaddal viheted, a Katalinpusztai Látogatóközpont és az onnan induló Gyadai tanösvény jó választás lehet. A túra sportértéke elhanyagolható, ám a Börzsöny szépsége ezért biztosan kárpótol.

Katalinpusztai Kirándulóközpont

Szendehely-Katalinpuszta a Börzsöny és a Cserhát kapuja. Budapestről, de szinte az egész ország területéről gyorsan és egyszerűen elérhető. Katalinpuszta a Naszály-hegy lábánál fekszik, kirándulóközpontjától több tanösvény is indul: mi a gyadait jártuk végig. A Katalinpusztai Kirándulóközpont korábban volt már az év ökoturisztikai létesítménye is, ami nem csoda: találhatunk itt játszóteret, interaktív kiállítást, minivasutat, de de itt áll a csóványosi kilátó kicsinyített mása is.

Gyadai tanösvény

A Gyadai tanösvény a Naszály északi lábánál, a Lósi-patak mentén fekvő erdők és rétek természeti és kultúrtörténeti értékeit és érdekességeit mutatja be. 13 állomása körülbelül 5 km-es körtúrával járható be, ami 2-3 órát vesz igénybe. A tanösvény bármelyik évszakban bejárható, nehezen lehet eldönteni, hogy a tavaszi rügybontogató idő, az őszi, színes falevelekkel teli, vagy a hóval befedett táj kínál-e nagyobb élményt, így több látogatást is megér.

A 13 állomáson tájékoztató táblálat találunk, amelyek segítségével beazonosíthatjuk a természeti kincseket, az őshonos és védett növényeket, madarakat. A gyermekek részére külön munkafüzet is készült, amiben a látnivalókhoz kapcsolódó játékos feladatokat oldhatnak meg, miközben útjukon a tanösvény jelkép-állata, Hangya Dani kíséri őket.

A tanösvényen található Magyarország legnagyobb függőhídja is, több helyen pedig a mocsaras részeken fapallók ívelnek át. A tanösvényen - amely egy lépcsősorral indul - lehetetlen eltévedni, mindvégig jól jelzett úton haladunk.

A tanösvény legizgalmasabb része az ártéri erdő, ahol a már említett pallósoron közlekedve gyönyörködhetünk a mocsár élővilágában. Innen érjük el piknikezőhelyként is funkcionáló Óriások Pihenőjét, ahol - ha úgy készülünk - szalonnát is süthetünk.

Utunkat a Lósi-patak völgyében folytatjuk, amelyen hintahídon kelhetünk át, majd a Gyadai-rétre érkezünk, onnan pedig az erdőbe kanyarodva érünk el a mély árkon átívelő függőhídhoz. Sokan az erről készült fotókat látva látogatnak el ide, ahol valóban különleges élményben lehet részük. A hídon átkelve az Országos Kék Túra útvonalán térünk vissza a kirándulásunk kiindulóállomásához.

Így készülj!

Ahogy már említettük, a tanösvény kis szintkülönbségű, kisgyerekeknek is (babakocsival csak egy része) könnyen járható, de azért egy vízálló, csúszásgátlós túracipőt nem árt felhúznunk, és mivel nincs vízvevőhely közben, azt vigyünk magunkkal.

Megközelítése

A kirándulóhely Budapesttől 40 km-re található északra. Autóval a 2-es főútról a Katalinpuszta településrész végét jelző táblánál jobbra letérve száz métert kell megtenni aszfaltozott úton a jól kiépített fizetős parkolóig. Busszal Vác autóbusz-állomásán a Rétság felé tartó, menetrend szerinti járattal Szendehely-Katalinpuszta megállóig - körülbelül 15 percet - kell utazni. A Katalinpusztai Kirándulóközpont nagyparkolója mellől indul a Hangyavasút nevű népszerű minivonat, mellyel egészen a látogatóközpontig mehetünk.