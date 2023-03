Egyre több pletyka kel szárnyra, miszerint a szakítás közelébe került a fiatal pár. A héten már felröppentek olyan hírek, miszerint összeveszett egymással Andi és Peti, sőt a Sztárban Sztár egyik stábtagja azt nyilatkozta korábban a Blikknek, hogy "eléggé fagyos köztük a hangulat". Ezt most újabb források is megerősítették a lapnak.

A Blikk információi szerint Marics Peti elköltözött az Andival közösen bérelt ingatlanból, a szakításközeli állapot legfőbb oka pedig a féltékenység lehet. A pár egyik ismerőse úgy nyilatkozott, hogy a visszavonulását nemrég bejelentő énekesnő nagyon ragaszkodó típus, Peti viszont szeretne valamit megőrizni a szabadságából ebben a kapcsolatban.

Ezt többször jelezte Andinak, de nem történt változás, és ebből elege lett

– idézi a lap az egyik ismerőst, aki azt is elárulta, hogy Peti a közös kutyát is otthagyta Andinál. A portál kitér arra is, hogy a válságba jutott kapcsolat a TV2-n belül kvázi nyílt titok, és a pár egy ideje már nem is együtt érkezik a Sztárban Sztár vasárnap esti forgatására.