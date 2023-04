Szívesen belekezdenél valami új hobbiba vagy sportolnál, de nem igazán tudod, merre lenne érdemes elindulnod? Most megmutatjuk, hogy a horoszkópod szerint milyen szabadidős tevékenységek valók leginkább neked.

MÉRLEG

A Mérlegnek rendkívül fontosak az emberi kapcsolatok, így a szabadideje eltöltésekor is azokat a tevékenységeket kedveli, amelyeknél nincs egyedül. Legyen ez társastánc, tollas, pingpong vagy valamilyen csapatsport, mindben jól fogja érezni magát. Ezeken felül, mivel a megjelenésére és a környezetére is sokat ad, szívesen bíbelődik ruhatervezéssel, lakberendezéssel vagy kertészkedéssel. A mozi, színház, kiállítás is neki való elfoglaltság, ahogy az éjszakai élet sem hagyja hidegen.

SKORPIÓ

A Skorpiót úgy vonzzák a rejtélyes, okkult és varázslatos dolgok, mint az éjjeli lepkét a lámpa fénye, így előszeretettel tölti az idejét ilyesfajta dolgokkal. Emellett minden érdekli a jegy szülötteit, ami veszélyes vagy izgalmas, szóval jöhet egy kis nyomozás, motorversenyzés, de végső soron egy jó thriller vagy horror film/könyv is megteszi. A sportok területén vonzódik a vízhez, de a sima úszás helyett inkább az extrémebb verziókat részesíti előnyben, mint amilyen például a búvárkodás vagy a szabadtüdős merülés.

NYILAS

Mivel a Nyilas az élet minden területén nehezen viseli a korlátokat, a szabadidejét is kötöttségek nélkül szereti tölteni. Éppen ezért nála leginkább a kirándulások, utazások, kempingezés jöhet szóba, ahol mehet a saját feje után. A sportok tekintetében is inkább a merev szabályok nélküli, szabadságot adó változatokat részesíti előnyben, mint a szörfözés, a kerékpározás vagy a lovaglás. Intellektuális kíváncsiságát pedig előszeretettel elégíti ki a filozófia, a különféle vallások tanulmányozásával vagy a nyelvtanulással.

BAK

A Bak jegy szülöttei imádják a természetet, így a legjobb kikapcsolódás számukra egy kirándulás vagy egy hegyi túra, de úgy általában is imádnak utazni és új vidékeket felfedezni. Emellett jöhet minden, ami a kitartásról szó, legyen az hosszútávfutás vagy Bikram-jóga. Intellektuális kikapcsolódásként pedig leginkább az olvasás való nekik – lehetőleg valami történelmi regény vagy hasznos olvasmány –, de a múzeumlátogatás is jó ötlet. A Bakok emellett szívesen járnak étterembe, hiszen szeretnek jókat enni és inni is.

VÍZÖNTŐ

A Vízöntő előszeretettel választ szokatlan hobbikat, mint amilyen az ufó-kutatás, a csillagászat, a restaurálás, állatkitömés vagy a gyertyaöntés. Tudományos-fantasztikus érdeklődése az olvasmányaiban is megmutatkozik, így szívesen elmerül egy-egy sci-fi regényben. Ha mégis a hagyományos sportok közül kell választania, akkor leginkább a tollasra, teniszre szavaz, de a futás és a síelés is közel áll a szívéhez. Mindezek mellett szívesen jótékonykodik és politizál szabadidejében.

HALAK

A Halak jegyűek imádnak minden olyan tevékenységet, ami a vízzel kapcsolatos. Szívesen úsznak, vitorláznak, horgásznak, de télen a korcsolyázás is jó választás lehet számukra. Mivel reménytelenül romantikusak, így egy gyertyafényes vacsora is tökéletesen illik a jegy képviselőihez, vagy csak a kedvesükkel összebújva egy szerelmes film megnézése. A költészet szintén közel áll a Halakhoz, ahogyan a színház világát is imádják; a művészi tevékenységek közül pedig a festészet és az írás lehet számukra a legjobb választás.

