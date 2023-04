Közleményében Dreyfus arról tájékoztatott, hogy a belügyminisztériumnak összeállított hírszerzési jelentés nyomán meghozott döntés a lehető leghamarabb érvénybe lép. Bár a rendelkezés értelmében a törvényhozók továbbra is használhatják a videómegosztót magántelefonjaikon, de többen - köztük Daniel Andrews, Victoria állam miniszterelnöke - máris bejelentették, hogy megszüntetik felhasználói fiókjukat.

A Tiktok vezetése az ausztrál kormány döntését politikailag motiváltnak nevezte.

"Semmi bizonyíték nincs arra, hogy a TikTok bármilyen formában is biztonsági kockázatot jelentene az ausztrálok számára, ezért nem szabad másképp kezelni, minta többi közösségi felületet" - jelentette ki Lee Hunter, a TikTok ausztráliai és új-zélandi igazgatója.



A döntéssel immár az öttagú Five Eyes (Öt szem) nevű hírszerzési szövetség minden országa - Ausztrália mellett Kanada, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Új-Zéland is - eltávolíttatta a megosztót a kormányzati kommunikációs eszközökről.



Hasonló intézkedést vezetett be Franciaország, Belgium és az Európai Bizottság is. A programmal kapcsolatban amiatt merülnek fel aggályok, hogy a kínai hatóságok és titkosszolgálatok adatokat gyűjthetnek a TikTokon, vagy az alkalmazáson keresztül befolyást gyakorolhatnak a felhasználókra.

Ausztrália és Kína között a viszony többször vált feszültté az utóbbi években. Kína egyebek között nehezményezi az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália tervét arra vonatkozóan, hogy Ausztráliát a legkorszerűbb, atommeghajtású támadó tengeralattjárókkal lássák el. Peking emellett többször szót emelt az Ausztrália, India, az Egyesült Államok és Japán alkotta Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quad) néven ismert biztonsági együttműködés ellen is.