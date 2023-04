Az egykori szépségkirálynő és párja, G.w.M egy hete jelentették be, hogy kislányukat Amara névre keresztelik. Edina pocakja egyre kerekedik, nemsokára érkezik a legújabb családtag.

A gyönyörű modell egy napig elérhető Instagram-történetében egy kérdezz-felelek játék során izgalmas titkokról rántotta le a leplet áldott állapotával kapcsolatban: többek között kijelentette, hogy nem fél a szüléstől, inkább izgatottan várja a nagy találkozást kislányával.

A csinos híresség arra a kérdésre is reagált, hogy nem hiányzik-e neki és a gyerekeinek a kertes ház.