A közlemény szerint a húsvéthoz kapcsolódó programok részeként a Varázshegyben például a kreatív kézműveskedésben próbálhatják ki ügyességüket a gyerekek, de lesz családi tojásvadászat is, amely a főbejáratnál lévő információs pavilontól indul. Ugyancsak a főbejáratnál közös fotót is lehet készíteni a Nyuszival és a Tavasztündérrel.

Naponta 23 különféle bemutatót, tréninget és látványetetést is tartanak. Lesz állati helyszínelés, denevéretetés, oroszlánfóka-tréning, pingvinetetés, elefánttréning, bemutató az Állatkert vadállatmentő munkájáról, elefánttréning és kea-látványetetés is. Meg lehet majd nézni a pingvinek, a sörényes hangyászok, a gorillák és a ragadozók etetését is, a Cápasuliban pedig a gondozók könnyűbúvár felszerelésben merülnek le a cápák közé - olvasható a közleményben.

Mint írják, külön figyelmet szentelnek a felelős állattartásnak is, ebben a témában mind a négy napon lesz két-két előadás a Varázshegy Darwin-termében, 13 óra 30 perctől, majd 15 óra 30 perctől.

Az Állatkert háziállatokat bemutató zónájában, ahol az állatsimogató is található, több állat is született az elmúlt hetekben. A közönség már most megtekintheti Kucu, a Szabó Lőrinc-i ihletésű nevet viselő mangalica koca tíz kismalacát, valamint a törpekecskéknél növekedő tizenöt gidát. Húsvétra már a nemrégiben született gyimesi racka bárányokat is kiengedik a karámba.

A tájékoztatás szerint a Budapesti Állatkert kezelésében működő Margitszigeti Kisállatkertben is lesznek programok, méghozzá mind a négy napon, a pónisétáltatástól a kézműves sátorig. Minden nap 13 órátóla kisállatkert dolgozói egy külön program részeként mutatják be az itt lakó állatokat, köztük a mentett madarakat is.

Húsvétkor a családok gyakran vásárolnak élő nyulat házikedvencnek. E szokás kapcsán arra hívja fel a figyelmet a budapesti állatkert, hogy csak az tartson nyulat, aki hosszabb távon is felelősséggel gondját tudja viselni. Az Állatkert, amellett, hogy az állattartáshoz való felelős hozzáállásra buzdít, hivatalos honlapján a nyulak tartásával kapcsolatos tanácsokkal is segíti a kezdő nyúltartókat - olvasható az összegzésben.

A városligeti intézmény 2008 óta már nem fogad be megunt nyulakat. A felelős állattartás mellett valójában nem is lenne szabad léteznie a megunt nyulak fogalmának, hiszen a házikedvenc iránti felelősség egy életre szól, ami egy nyúl esetében akár tíz esztendő is lehet - fogalmaznak a közleményben.