Horányi Juli Tóth Andival együtt jutott az X-Faktor döntőjébe, ám azóta sem indult be annyira a karrierje, mint amennyire szerette volna. Úgy érzi, nőként nehezebb érvényesülni a zeneiparban . Vásáry André most reagált az énekesnő korábbi szavaira.

"Sokkal több a férfi a zeneiparban, ám ez a tehetségkutató műsor után kifejezetten nyilvánvalóvá vált. Például nagyon nehéz volt elérnem, hogy a kiadóm vezetője partnernek tekintsen. Egyszer el is hangzott, hogy ha elmennék a Playboyba, könnyebb lenne velem" - mesélte Juli. Véleményét a szakmáról az RTL Reggeli című műsorában is kifejtette, azt mondta, sokkal több férfi van a szakmában, mint nő. Erre reagált most Vásáry André, aki nem ért egyet azzal, hogy különválasztjuk a női és a férfi előadókat.

"Azzal nem értek egyet, hogy ebből nemi kérdést csinálunk, hogy női és férfi előadót különválasztunk. Ebben a szakmában ma Magyarországon, és az egész világon senkinek nem egyszerű. nem lehet ennyire egyértelműen azt mondani, hogy a nők hátrányos helyzetben vannak. Ha hozott volna a Juli pár lyan példát, amiről lehetett volna beszélgetni, akkor tök jó lett volna. De ami plédául kapásból eszembe jutott, hogy a szervezőknek a 90 százaléka férfi. Ezért a meghívások legnagyobb része egyébként női előadókhoz megy. Persze, műfajfüggő ez a dolog. Vagy a mi szakmánkban ami nagyon fontos, hogy hol tudsz megjeleni és hogy tudsz megjelenni. Például a legelemibb dolog, hogy újságok címlapján vagy újságcikkekben 90 százalékban a női előadókat hívják. (...) Beszéltem is Julival, aki elmondta, hogy ez a téma neki a brandépítésének a része. (...) Az a véleményem, hogy ha verjük az asztalt, hogy engem miért nem szeretnek, és miért nem vagyok a Youtube-on a felkapottak között, vagy hogy engem a 14 évesek mennyire szeretnek, az számomra azért probléma, mert ennyi idősen például el kellene tudni dönteni, hogy kinek szólok mi a közönségem. (...) Írjál jó dalokat, kisanyám, meg rezonálj a közönségeddel!" - mondta a műsorban André.