A család nem akármilyen szállodát választott: a világ egyetlen hétcsillagos hotelében, a Burdzs al-Arabban foglalnak egy lakosztályt. Zoltán már korábban is élvezhette a luxusingatlanok kényelmét, hiszen annak idején egymilliárd forintért vásárolt saját lakást. Az üzletember ezúttal is a tökéletes komfort és a prémium szolgáltatások mellett döntött.

Tavaszi szünetre indulunk a lányaimmal a kedvenc csúszda- és vidámparkos városukba, Dubajba. Mindenki nagyon kedves, úgyhogy a húsvétot is itt töltjük. Bár sonkát itt nem esznek, minden más kárpótol helyette. Kétszintes saroklakosztály, amely a városra is néz, a tengerre és a saját medencéjére is. A berendezés olyan arabosan gazdagon díszített – idézte a Blikk a Crystal Nails alapítóját.