Az ingatlan korábbi tulajdonosa a Jóbarátok sorozat sztárja, Matthew Perry volt, aki 2015-ben rekordáron adta el a lakást.

A mintegy 854 négyzetméteres otthon 4 hálószobával és 6 és fél fürdőszobával rendelkezik. A 40. emeleten lévő lakásból csodálatos kilátás nyílik a városra, a hegyekre és az óceánra. A lenyűgöző ingatlan hatalmas nappalival, mozi- és biliárdszobával, valamint modern konyhával van felszerelve.

Rihanna nem az egyetlen híresség, aki a The Century épületében lakik, hiszen olyan sztárok is élnek itt, mint Denzel Washington és Candy Spelling. A 35 millió dolláros, kétemeletes luxuslakásával Spelling Rihanna közvetlen szomszédja lesz. Az épülethez továbbá biztonsági szolgálat, éjjel-nappali házfelügyelet, kültéri úszómedence és saját étterem is tartozik – írja a Blikk.