Sok kismama érzi úgy, hogy képtelen megbirkózni a baba körüli teendőkkel vagy nem tud megfelelni az elvárásoknak; ettől szorongóvá és levertté válik. Ez az állapot bizonyos mértékben teljesen természetes, de egy szinten túl már korántsem mondható egészségesnek.

– A szülés utáni depressziót nem szabad összetéveszteni a szülés utáni érzékenységgel, a „baby blues"-zal, amikor a hormonális változások következtében hangulatingadozást és levertséget tapasztalnak az anyukák. Ez egy természetes állapot, ami a nők nyolcvan százalékánál jelentkezik, és maximum egy-két hétig tart. Ellenben a szülés utáni depresszió akár hónapokig is jelen van, és a kismamák tíz-tizenöt százalékánál fellép. A kialakulásának lehet genetikai háttere, hajlamosító tényező, ha az anyuka vagy bármely vér szerinti családtagja érintett volt a depresszióban. Környezeti hatások is erősíthetik a kialakulását, ilyen például a fokozott stressz, a társas támogatás hiánya vagy a párkapcsolati nehézségek – kezdte Kacsur Adrienn pszichológus a HOT! Magazinnak.

„Retteg attól, hogy elront valamit a baba körül"

A szülés utáni depressziónak mind mentálisan, mind fizikálisan lehetnek intő jelei, amit az érintett gyakran nem ismer fel rögtön.

– A tünetek közé tartozik a nehezített alvás, a fokozott vagy csökkent étvágy, a levertség, a szorongás. Az érintett gyakran fél attól, hogy elront valamit a baba körül, vagy arra utaló jeleket ad, hogy képtelen megfelelően ellátni a gyereket. A másik véglet az, amikor az anyuka teljes érdektelenséget mutat a kicsi iránt, és gyakran a családtagokra bízza őt – árulta el a pszichológus.

„Akár az öngyilkos gondolatokig is eljuthatnak"

Sajnos, ez a fajta pszichés probléma ritkán oldódik meg magától, ezért mindenképpen szakértő segítségét kell kérni a gyógyulásban, különben veszélyes következményei is lehetnek.

– A szülés utáni depresszióban szenvedő anyák akár az öngyilkos gondolatokig is eljuthatnak, drasztikus esetben még a babában is kárt tehetnek. Ezért elengedhetetlen a pszichológusi vagy pszichiáteri segítség. A környezeti hatások is segíthetnek abban, hogy a kismama állapota javuljon, például, ha kimozdul otthonról, vagy megnő körülötte a társas támogatás. Ellenben a szakmai segítség nem elhanyagolható, ugyanis az anyuka hosszan tartó depressziós állapota a párkapcsolatra és a baba fejlődésére is káros hatással lehet, és a szülő és gyermek közötti kötődés kialakulását is negatívan befolyásolja.

Sztárok is érintettek

Mádai Vivien a kisfia, Zénó születése után rögtön érzékelte a szülés utáni depresszió tüneteit: sírógörcsök gyötörték, és folyamatosan bizonytalan volt abban, hogy alkalmas-e anyának. Végül szakember és a családja segítségével tudott kilábalni a nehéz időszakból.