Gyászol Heatlie Dávid, aki a napokban veszítette el az édesapját. Bob Heatlie állapota az utóbbi időben sokat romlott, de ennek ellenére családja bízott a felépülésében. Azt beszélték meg, hogy májusban meglátogatják őt, de erre már nem kerülhetett sor.

"Felsorolni sem lehet, mennyi nagy sláger köszönhető neki. Páldául Aneka-tól a Japanese Boy vagy a legnagyobb, Shakin Stevensnek írt száma, a Merry Christmas Everyone, ami az egyik legnagyobb klasszikus karácsonyi sláger, nem csak Angliában. Az LGT-vel is dolgozott, és a Neotonnak is ő írta a Párizsi lányt. Tényleg zseni volt" - mondta el a Ripostnak a fiatal zenész, aki örül, hogy dalain keresztül fennmarad édesapja neve.