Rebeka úgy érezte, szüksége van a csendre és a befelé figyelésre, ami végül meghozta a várt eredményt: boldogságot és szerelmet. Nemrég a Borsnak árulta el, hogy az elcsendesedés és az önmagára fordított figyelem időszaka után minden kerek az életében. Szerelme mindenben támogatja, részben ennek köszönhetően megvalósult egy régi álma is: saját üzletet nyitott.

Most újra megérkeztem, tele vagyok energiával. A párom is rengeteget segített, ő is a családjával fúrt, faragott, hogy a megnyitóra kész legyen az üzlet. Nagyon sokat jelent, ha az embernek egy szerető, biztató társa van. Én ennek is köszönhetem, hogy most minden kerek. Sokat vagyunk Erdélyben, de szándékosan nem teregetem ki a magánéletemet, mert tanultam a korábbiakból. Csak szépen megélek minden pillanatot" – lelkendezett a híresség.

Ha mindez nem lenne elég, Rebeka ismét színpadra állt: Szente Vajk új darabjában, az Aranylakodalomban kapott szerepet. A színésznő elmondása szerint a jó energiák bevonzották ezt a színházi lehetőséget, amely egy újabb boldogságforrás számára.