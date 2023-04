Hétfőn, közösségimédia-oldalán jelentette be olimpimpiai bajnok kardvívónk: másfél év angliai élet után feleségével hazaköltöznek. A poszthoz tartozó fotón az is látszik, hogy Szilágyi Áron felesége babát vár. Mostanra pedig már az is kiderült, milyen nemű lesz a kicsi.