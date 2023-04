Majoros Péter 10 évvel idősebb Curtisnél, akivel hosszú ideig zenéltek együtt. A rapper szerint korából és ismertségéből adódóan nagy szerepe volt abban, hogy egykori rapper társa hírnévre tett szert, melyet most már nélküle kamatoztathat. Ugyanakkor azt is elismeri, hogy Curtisnek is nagy szerepe van abban, amilyenné az ő kapcsolatuk vált.

Majka a Telex After Podcast című műsorában azt is elmondta, hogy nem esik neki jól, amikor Curtis kettejükről, különösen a pénzügyeikről mesél egy-egy interjúban:

"Az nyilván rosszul esik, amikor arról beszél, hogy én többet kerestem, mint ő, és ha ő annyit keresett volna, mint én, akkor nem lett volna szüksége, hogy elmenjen haknizni. Nyilván, mivel én dolgoztam a televízióban, többet kerestem, mellé jöttek a szponzorációk, reklámok, a munkából, amit beletettünk ebbe a produkcióba, meg hát vele ellentétben nekem nem volt ennyire erős hobbim, amire elkölthettem volna annyi pénzt, mint ő. De abszolút nem akarom bántani" - mondta el a rapper az érzéseit volt zenésztársa nyilatkozataival kapcsolatban.