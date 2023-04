„Andinak nincsenek könnyű napjai, rengeteg fenyegető üzenetet kap... Folyamatosan bántják a Sztárban Sztár és Marics Peti miatt is, de van, aki még a visszavonulásával is piszkálja. Valljuk be, ez egy idő után elviselhetetlen és félelmetes is egyben. Főleg egy fiatal lánynak, aki saját maga is bevallotta, hogy nincs túl jól lelkileg" - árulta el a Borsnak az énekesnő egyik közeli ismerőse.

Andi különleges fegyverrel akarja megvédeni magát, a kutyájával, amit még Marics Petivel közösen fogadtak örökbe. Fel is kereste az ország egyik legismertebb kutyakiképzőjét.

"Naponta kapja a fenyegetéseket, ezért kell valaki, aki megvédi őt. Úgy tudom, a kutyáját hamarosan kiképzik majd arra, hogy bármilyen szituációban megvédje őt. Akár egy támadóval szemben is" - tette hozzá az ismerős.