Marics Peti és Tóth Andi kapcsolatának végét megneszelték a rajongók, ezek után az énekesnő közösségi oldalán bejelentette, hogy valóban szakítottak, méghozzá ő volt az, aki véget vetett a viszonynak. Okokró nem beszélt, de a találgatások elkezdődtek, és elterjedt, hogy megcsalás vezethetett a szakításhoz, valamint az is, hogy Petinek máris elcsavarta valaki más a fejét.

A lányt nem most ismerte meg Peti, hiszen egy videóklipjében töbször is feltűnik a barna szépség. A lány bátyjaManuel és a ValMar: Palvin/Hajnalokig című nyáron forgatott klipjében is közreműködött, abban a videóan, amelyben Tóth Andi is szerepel - írja a Bors.