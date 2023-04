Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata véget ért, sokan azonban továbbra is kíváncsiak arra, miért hunyt ki a szerelem. Felröppent az a pletyka is, miszerint megcsalás rombolta a kapcsolatot.

Tóth Andi és Marics Peti szakítottak, de még utána is együtt kellett dolgozniuk a Sztárban sztár zsűrijeként. Ahogy a kapcsolatukat is megneszelték a rajongók, úgy az is hamar kiderült, hogy már nincsenek együtt, ezért végül Andi Instagram-oldalán vallotta be, hogy tényleg szakítottak. "Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljunk sz*rt" - mondta a többi között Andi.

Arról nem beszéltek, miért ért véget a kapcsolatuk, de egy felröppent pletyka szerint megcsalás miatt szakítottak. A Blikk információi szerint Peti engedett be egy harmadik felet a kapcsolatukba. Arra, hogy a megcsalás milyen mértékű lehetett - ha volt - nem sikerült fényt deríteni. Az énekesnő menedzsmentje először a következőket nyilatkozta a témáról: "Ezt az információt nem tudom megcáfolni..." Majd később cáfolták az értesülést. "Az a hivatalos álláspontunk, hogy nem történt ilyen, de ezt ne bolygassuk."