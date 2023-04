Márciusban, a közöségi médiában jelentette be az énekesnő, hogy felhagy az énekléssel, s ennek okait is felsorolta. Akkor kapott hideget-meleget, de úgy tűnik, ez a döntésében nem befolyásolja, az végleges. Az utolsó albumát is kiadta - stílusosan Last Album néven -, melyen a korábban megírt, de addig meg nem jelent dalait énekelte fel.

A visszavonulásáról azóta rengeteg szakmabeli is elmondta a véleményét. Ezúttal egykori mentora, Szikora Róbert nyilatkozott a Sorry! magazinnak arról, hogy ő mit gondol az énekesnő döntéséről. Az interjút a Bors szemlézte.

"A minap találkoztam Andikával, a visszavonulásáról is hosszasan beszélgettünk. Tudom, hogyan kell vele bánni, és azt is, hogy ez egyedül az ő döntése, senki nem szólhat bele, ennek ellenére elmondtam neki a véleményem. Amikor hasonló korban voltam, mint ő, én egyetlen pillanatra sem akartam feladni, hiszen az ember nem csupán magáért dolgozik, hanem a közönségért is" - mondta el a zenész a magazinnak, hozzátéve, hogy szerinte a rosszindulatú kommentek is szerepet játszottak Andi döntésében, mellyel ő nem ért egyet.

"Andika is azon ritka emberek közé tartozik, akik művészeti polihisztorok. Akármihez nyúl, az arannyá válik! Amellett, hogy énekel és dalokat ír, prímán táncol, rajzol, zsűrizik, színpadon, sorozatokban játszik. Mivel művészlélek, minden százszor érzékenyebben érinti. Egy hétköznapi ember gonosz kommentje is le tudja taglózni az embert, pedig ezt nemhogy komolyan venni, elolvasni sem volna szabad" - osztotta meg gondolatait az R-GO frontembere.