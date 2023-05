A mesébe illő Bory-vár Székesfehérváron található, és egészen biztos, hogy Magyarország egyik legérdekesebb épülete. Egyedülálló stílusának és persze történetének köszönhetően rendkívül népszerű turistalátványosság, amelyet nem érdemes kihagynunk, ha a közelben járunk.

A Bory-vár története

A Bory-várat, Bory Jenő, szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára álmodta meg, tervezte és építette saját kezűleg. A telket még 1912-ben vette a férfi, ahol eredetileg csak szőlő és gyümölcsfák voltak, na meg egy borospince présházzal, ezt alakította és bővítette ki Bory Jenő lakássá, majd az első világháború után elkezdődött a vár építése is. Tégláról téglára, önerőből, saját kezűleg haladt az építkezéssel, amelynek alapjául nem konkrét tervrajzok szolgáltak – pedig Bory Jenő építész volt –, hanem sokkal inkább a képzelet és a művészi álom, amelynek nyomán újabb és újabb tornyok, lépcsők és szobrok váltak az épületegyüttes szerves részévé. A Bory-vár – bár a család otthonául is szolgált – maga is műalkotás lett, amelyet a művész élete végéig csiszolgatott, alakítgatott.

A székesfehérvári Tádzs Mahal

A Bory-várat külföldön úgy ismerik, mint a „székesfehérvári Tádzs Mahal"- t, amely az örök szerelemnek állít emléket. Az épületegyüttest Bory Jenő felesége iránt érzett szerelme valamint a fantázia ihlette, és az építész valóban varázslatos dolgot teremtett a vár megalkotásával, olyat, amely a legendák világába repíti el az embereket. Az épület elején például, az ajtó felett egy kis angyalka ül, aki az érkezőket üdvözli, de az egész vár telis-tele van lenyűgöző részletekkel.

Akad itt elefántszobor, százoszlopos udvar, történelmi árkádsor, kerengő, képtár, műterem, hatalmas kandalló, csigalépcső, számos szobor és festmény – köztük Bory Jenő feleségének szobra. Boryné egész alakos mása pedig a „hitvesi szeretet kápolnájában" kapott helyett, a vár centrumában, mint a várlátogatás legfőbb alakja, szimbóluma és célja. De az asszonyról festményeket is láthatunk, egy alatt a férj hozzá írt versével...

A Bory-vár nem csupán azért lenyűgöző, mert valóban mesebeli, hanem azért is, mert sokkal több, mint egy egyszerű épület vagy mint egy szép kastély. Tisztelgés a művészet előtt, tisztelgés a család előtt, tisztelgés a szépség előtt, tisztelgés a történelem előtt és nem utolsósorban tisztelgés a szerelem és Bory Jenő felesége, Komócsin Ilona festőművész előtt, akit a férje imádatig szeretett.

A Bory-vár ma is Bory Jenő családjának tulajdonában van, és ha meglátogatjuk, akkor érdemes hosszasan elidőzni a falak között, elmerülni a részletekben, hogy valóban átjárhasson minket különleges hangulata.

