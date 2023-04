Sokan kérdezitek, mit szedek vagy használok, hogy két gyerek után is ilyen alakom van. A válasz: semmit! Nem is tudnám szúrni magam az otthoni hülyeségekkel és népszerű fogyasztószereket sem szedek – nem is szedhetnék, mivel Alexet aktívan szoptatom – írta közösségi oldalán a csinos sztár.

Horváth Éva az Astanga jóga híve, amitől szerinte jó formában marad még amellett is, hogy szeret falatozni: eszik kenyeret, csokit és mindent, amit megkíván, még este 11-kor is.