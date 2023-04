Az Instagramról a televízióba is becsorgott az ügy. Tegnap a Tények Pluszban mondta el a véleményét a videoklip-botrányról Juli és Magdi is.

„Nagyon tisztelem Magdit, nagyon szeretem is a munkásságát, és ezt korbbi videóimban is említettem, és azért is tartottam fontosnak, hogy kiálljak emellett az ügy mellett, mert úgy érzem, hogy az ő személye ellen is történt egy ilyen nagyon nem fair dolog, és úgy érzem, ő is eg yolyan szereplője ennek a történetnek, aki meg lett károsítva" - mondta el a riportban Horányi Juli.

Magdi így reagált: „Nem szerencsés szerintem, hogy nem elgondolkodva, nem leülve, hanem hirtelen, indulatból lopással vádoljunk bárkit is a médiában, főleg úgy, hogy ennek nincsen megfelelő jogi alapja. Három darab hasonló hangulatú képkocka miatt nem lehet így nekiesni senkinek szerintem, főleg nem kollégák egymásnak." Hozzátette, az évek alatt több kollégáját megvádolhatta volna, mert olykor-olykor előfordulnak hasonló hangulatú képkockák egy-egy videóklipben.

„Mindezek ellenére semmi harag nincs bennem Juli iránt. Biztos vagyok benne, hogy ő is átgondolta már ezt az egészet. Biztos, hogy ő is látja, hogy – tetszik, nem tetszik – mégiscsak nekem esett" - zárta gondolatait az énekesnő.

Mint kiderült, a ét klipet ugyanaz a cég készítette, Juli ezért jogi útra szeretné terelniaz ügyet.