Norina 25 évesen, 2017 őszén műttette meg a melleit, mert nem volt megelégedve a méreteivel. Édesanyja és barátai óva intették a sebészkéstől, de ő nem hallgatott rájuk. Ma már odafigyelne az intelmekre:

"Bár elhittem volna anyunak, hogy semmi szükségem nincs nagyobb mellekre! Vagy hallgattam volna a barátnőmre, aki a melloperációja után figyelmeztetett, hogy fáj tőle a háta!"

Fiatal volt, nem foglalkozott semmivel, ráadásul pár hónappal később ismerte meg Bécit, bár nem gondolja, hogy férje a külsejébe szeretett volna bele. Gyermekük született, és mostanra a fiatal anyuka belátta, hogy elhamarkodta a döntést, amikor korábban, még a családalapítás előtt a mellplasztika mellett tette le a voksát.

"Bárki, aki ezt a lépést fontolgatja, és még nincs gyereke, de szeretne, kétszer is gondolja meg, hogy mikor műtteti meg a cicijeit. Ha tehetném, akkor csak most csináltatnám meg. A terhesség alatt ugyanis én is híztam, vizesedtem, a testalkatom is változott, a szoptatás is kicsinálta a cicijeimet, a gravitáció is dolgozott, szóval elég hamar rájöttem, hogy ez a műtét várhatott volna" - figyelmezteti nőtársait Norina a Story Magazinnak adott interjújában.