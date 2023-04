Hosszú Katinka várandósan is kiveszi a részét a szurkolásból: így érkezett az Országos Bajnokságra.

Hosszú Katinka március közepén jelentette be Instagram-oldalán egy rövid videóban, hogy gyeremeket vár, miután a pletykák már elkezdtek terjedni áldott állapotáról. A kismama azóta ttöbb felvételt is megosztott gömbölyödő hasáról, nemrég azt mutatta meg, hogy az edzést természetesen így sem hanyagolja el. Az úszónő most ismét Instagram-oldalán jelentkezett egy fotóval, ami az országos Bajnokságon készült róla.

"Idén kicsit más ruhában érkeztem az Országos Bajnokságra, de ugyanannyira jó volt a csapatomnak @ironswimteamnek szurkolni! Az első nap után meg is van az első bajnoki címünk" - írta Katinka a képhez.