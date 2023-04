Azt már tudjuk, hogy Meghan Markle a jövő hónapban nem megy el apósa, III. Károly király koronázására, inkább Kaliforniában marad a gyermekeivel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Most kiderült, hogy hatalmas bulit szervez szülinapos kisfiának, amelyre rengeteg hírességet fog meghívni.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Harry herceg egyedül utazik Nagy-Britanniába, aminek okaként azt jelölték meg, hogy aznap ünneplik Archie herceg negyedik születésnapját – amely ugyanarra a napra esik, mint a történelmi istentisztelet – és azt szeretnék, ha legalább az egyik szülője vele lenne aznap.

Meghan, úgy tűnik, mindent megtesz annak érdekében, hogy hatalmas bulival ünnepelje kisfia születésnapját. A The Sun információi szerint több híresség is meghívást kapott már a születésnapra, Serena Williams, Oprah Winfrey, George Clooney és felesége Amal, Orlando Bloom és Ellen DeGeneres is rajta van a meghívottak listáján.