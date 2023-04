Vannak ételek, melyektől émelyegni kezd az ember, ha csak a nevét, illatát megérzi, de ez általában szubjekítv: ami az egyiknek gusztustalan, az a másiknak ínyencség lehet. Ám a következő összeállításban olyan ételek szerepelnek, melyek talán még azok számára sem vonzóak, akik abban a térségben élnek, ahonnan ezek a nem mindennapi rémkaják származnak, és amelyek a svédországi Malmö Undorító Ételek Múzeumában megtekinthetőek.

1. Balut

Délkelet-Ázsiában kimondottan közkedvelt csemege, szívesen fogyasztják reggelire (is). A már szinte kifejlett embrióval teli tojást megfőzni és megeszik. A tojáshéjban a kiskacsa apró lábaival és szemeivel is szembesül az egyszeri fogyasztó, ami itthon azért felvetne néhány állatvédelmi kérdést.

2. Bébiegér bor

Romlott hús és gázolaj együtt - a múzeum igazgatója szerint így jellemezhető a kínaik legfeljebb háromnapos egérrel megágyazott és egy évig fermentált itala, melynek az ázsiai nép gyógyító erőt tulajdonít: szerintük minden szervre jótékony hatással bír ez a meglehetősen visszataszító és újabb állatvédelmi kérdéseket felvető borféleség.

3. Casu marzu

Azt a nyűves sajtját neki! - mondhatnánk, sőt mondhatjuk is, hiszen a Szardínia-szigetről származó juhsajt épp erről híre: nyüvekkel. S hogy kerülnek bele? A nyüvek a sajtot beköpködő sajtlegyek lárvái, amelyek, miután kikeltek, mindjárt neki is állnak a sajtfogyasztásnak, miközben váladékot termelnek, ami édeskés ízzel fűszerezi meg az amúgy is erős aromájú és intenzív illatú - azaz büdös - sajtot. Az már csak ízlés dolga, hogy az élő nyüveket fogyasztja el az ínyenc szardíniai, vagy azért lefagyasztja előtte a kikelt lárvákat.

