Az újpesti rapper úgy érzi, hogy már nem vágyik akkora pörgésre, bulizásra a mindennapokban, nyugodt, pihentető környezetben szeretne élni. Kedvesével, Barnai Judittal úgy döntöttek, hogy elhagyják a fővárost és Budapest vonzáskörzetének egyik népszerű településén, Maglódon vásároltak családi házat.

"Igaz a hír, valóban vettünk egy házat. Nagyjából egy hónap múlva már be is költözhetünk, amit nagyon várok. A kisfiam, Doncsi is izgatott, együtt alakítjuk ki a szobáját, ami az ő birodalma lesz, de a legjobban azt várja, hogy a kertben lévő medencében játszhassunk"

– mondta el a Blikknek Széki Attila, aki hozzátette, már nem vonzzák az őrületes partik.

"Az elmúlt években kiéltem magam, rengeteg lehetőségem volt szórakozni. Manapság inkább a csend vonz. Régi álmom volt kertes házba költözni, ráadásul az ingatlan mellett egy gyümölcsös van, így tényleg alig lesz körülöttünk valaki. Még sosem volt kertem, biztos fogunk sütögetni, de a szomszédságnak nem kell amiatt aggódnia, hogy hangos bulik zavarnák fel a környék nyugalmát, mert ilyesmi nálunk nem lesz" - magyarázta.