"Teljesen kiszámíthatatlan, mikor melyik gyerek lesz beteg, hiába lavírozunk, sok utazás vált veszélyessé hirtelen jött láz, köhögés miatt. Télen is betegen jöttek haza a síelésből. Már nem tesszük ki magunkat ennek: jó, ha elérhető közelségben vannak az orvosaink. Áronnal is előfordult, hogy egy hetet volt otthon, aztán egy hetet megint hiányzott az óvodából. Grétitől pedig nem lehet úgy elszeparálni, hogy ne fertőzzék meg egymást" - mondta a HOT! magazinnak Gönczi Gábor, aki nagyon hálás a feleségének, hogy nem csak a gyerekekhez, hanem hozá is van türelme.

"Ildi a világ legcsodálatosabb anyukája, lelkiismeretes, nagy teherbírású, és nem csak a gyerekekkel lelkizős, hanem hozzám is van türelme. A gyerekeink azt látják, hogy a szüleik nonstop beszélgetnek. Jövőre leszünk tíz éve együtt, nagyon nagy a boldogságunk, és ez többek között annak is köszönhető, hogy a mostani kapcsolatomban kezeljük a legjobban a konfliktusokat. Nálunk minden ki van mondva. Én tudnék pár napot duzzogni valamin, de Ildi nem hagyja! Mondanám sokszor, hogy beszéljük meg reggel egy kávé mellett, de Ildi úgy véli, ha a probléma most jelentkezik, most kell megbeszélni, mert ha nem, rosszul fogunk aludni. Rá kellett jönnöm, hogy igaza van, mert a jó kommunikáció a hosszú házasság egyik titka és alappillére" - mesélte a családapa.