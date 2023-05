Az öngondoskodás sokkal több annál, mint minden hónapban félretenni egy bizonyos összeget, hogy öreg korunkra ne kerüljünk anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe, és olyan életszínvonalon tudjunk élni, mint az aktív éveink alatt. Az öngondoskodás vagy "self care" kifejezés az általános jóllétünkért tett tevékenységeket, lépéseket foglalja magában, amelyeknek ugyan része a pénzügyi stabilitás, ennél azonban jóval tágabb jelentést hordoz. Rengeteg mindent tehetünk azért, hogy összességében jól érezzük magunkat, nézzük is meg konkrét példákon keresztül, hogy mik is lehetnek ezek.

Fizikai öngondoskodás

A fizikai öngondoskodás minden olyan dolgot magában foglal, amely a test jóllétét elősegíti, tehát növeli az ellenállóképességét, az erőnlétét vagy a szépségét. A fizikai öngondoskodás keretein belül beszélhetünk a sportolásról, az egészséges táplálkozásról, de a bőrápolás, sőt a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés is ide tartozik.

Lelki öngondoskodás

A lelki jóllét mindenki számára kulcsfontosságú, hiszen enélkül csak félemberek lehetünk. Hiába vagyunk kicsattanóan egészségesek, hiába vagyunk szépek és érezzük jól magunkat a bőrünkben, ha a lélek nem kapja meg azt, ami jár neki. S, hogy mi kell a léleknek? Például egy kis énidő, belső figyelem vagy az érzelmeink megélése. A lelki öngondoskodás érdekében jó, ha megtanulunk meditálni, relaxálni, kibeszélni magunkból a negatív gondolatokat és érzéseket, de akár a digitális detox vagy a naplóírás is ide sorolható.

Intellektuális öngondoskodás

Az elme fejlesztése szintén rendkívül fontos, ha valóban jól akarjuk érezni magunkat, hiszen csak így biztosítható az egyéni megtapasztalás és a személyes növekedés, amelyek mind-mind rengeteget hozzátesznek a fejlődésünkhöz és az életünkhöz. Az intellektuális öngondoskodás keretein belül tanuljunk minél többet olyan dolgokról, amelyek fontosak a számunkra, szélesítsük a látókörünket és legyünk nyitottak az újdonságokra.

Olvassunk, hallgassunk podcastokat, nézzünk dokumentumfilmeket, járjunk el különféle előadásokra, és beszélgessünk sokat hasonló vagy éppen ellenkező nézeteket valló emberekkel.

Szociális öngondoskodás

Ha már a más embereknél tartunk, érdemes szót ejteni a szociális öngondoskodásról is. Eredendően társas lények vagyunk, így a jólléthez szükségünk van arra, hogy más emberekhez kapcsolódjunk. Valakinek persze elég csak egy-két társ, míg mások akkor érzik komfortosan magukat, ha sokan veszik körül őket – konkrét és átvitt értelemben is. Bármelyik típusba is tartozzunk, a szociális öngondoskodás jegyében töltsünk minél több minőségi időt azokkal, akik fontosak számunkra.

Szakmai öngondoskodás

Életünk egy jelentős részét a szakmánknak, avagy a munkánknak szenteljük, így az általános jóllétünk szempontjából sem mindegy, hogy nap mint nap, több órán át mit dolgozunk. A szakmai öngondoskodás jegyben próbáljunk olyan munkát találni, amelyet örömmel végzünk, és amely kellő kihívást, fejlődési lehetőséget kínál. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor már nem nehéz, hogy az adott szakmán belül folyamatosan a fejlődésre törekedjünk, inspiráló kollégákat találjunk, ezáltal pedig a munkánk sokkal több legyen, mint pénzkereseti forrás.

Pénzügyi öngondoskodás

Utolsónak pedig álljon itt az a típusú „self care", amely elsőként eszünkbe jut, ha meghalljuk, hogy öngondoskodás. Az anyagi jólét azonban nem csupán a nyugdíjas éveinkre való takarékoskodást foglalja magában, hanem általánosságban a pénzügyi erőforrásainkkal történő foglalkozást. A pénzügyi öngondoskodás érdekében jó, ha minden hónapban átnézzük a bevételeinket és kiadásainkat, elemezzük a költési szokásainkat, megtervezzük a következő hónapok, évek anyagi célkitűzéseit és általánosságban tudatosabban bánunk a pénzzel.

Természetesen az öngondoskodásnak a fentieken kívül még egyéb válfajai is léteznek: hogy kinek melyek a legfontosabbak, az a személyes igények és prioritások függvényében is változhat. Egy azonban biztos: az öngondoskodás nemtől és kortól függetlenül egy olyan téma, amely mellett – a saját érdekünkben - nem érdemes elmenni szó nélkül.