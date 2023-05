Ürömapám - ez a magyar címe annak a mozifilmnek, melynek főszereplői között Robert DeNiro mellett a Szex és New York bevállalós Samantháját alakító Kim Cattrall is ott van. A sikergyanús film premirje az USA-ban május 10-én volt, ahol a színésznő nem kis meglepetést okozott a megjelenésével.

Noha az 1998-tól egészen 2004-ig töretlen sikerrel futott Szex és New York című sorozat vonzó, szexéhes és kissé gátlástalan Samanthája méltán népszerű karaktere volt a szériának, Kim Cattrall a 2021-ben bemutatott. A sorozat És egyszer csak... című folytatásában saját döntésből nem szerepelt. A kultikus sorozattal kapcsolatban semmilyen megjelenést nem vállal, sőt, a főszereplő Sarah Jessica Parkerrel sem tartja a kapcsolatot.

Ám ez nem jelenti azt, hogy ha nem is gyakran, de máshol vállal szerepet. Legutóbb az eredetileg About my father című, magyarul Ürömapámként, hazánkban várhatóan május 25-én bemutatásra kerülő új Robert De Niro-filmben kapott szerepet, melynek New York-i premierjén meg is jelent.

A még mindig szexi színésznő remekül néz ki, bár arca sokakat meglepett, egyesek szerint a plasztikai műtétektől felismerhetetlen. Hogy ez valóba így van-e, azt ki-ki maga döntse el a bemutatón készült fotók és a film előzetese alapján.